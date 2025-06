Januzaj di nuovo

Il mondo del calcio è in fermento: Adnan Januzaj, dal suo passaggio al Siviglia nel 2022, continua a essere protagonista di grandi manovre e indiscrezioni. Con un ingaggio da capogiro di 2,7 milioni di euro netti all'anno, il suo futuro sembra ancora incerto, mentre la nuova gestione dell’Inter e le dinamiche del mercato si intrecciano. È il momento di scoprire cosa ci riserva il prossimo capitolo della sua carriera.

2025-06-19 11:41:00

Il web è in subbuglio: Dal 31 agosto 2022, quando ha firmato per il Siviglia Dopo aver disconnesso dal Real Sociedad, Adnan Januzaj È un mal di testa già abituale per la cupola nervosa. Presumibilmente sarà anche per la nuova direzione sportiva guidata da Antonio Cordón. L'Internazionale belga non ha posto nel nuovo progetto e riceve uno dei più alti stipendi dell'intera forza lavoro: 2,7 milioni di euro netti per corso, quasi sei costi per l'entità. In assenza di un anno di contratto, vengono presentate diverse soluzioni, sebbene nessuna di esse abbia una facile esecuzione.