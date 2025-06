Jannik Sinner perde il controllo si fa rimontare e perde con Bublik | che succede

Jannik Sinner, di solito impeccabile, si è trasformato in un'ombra di sé stesso negli ottavi di Halle. Dopo un buon primo set, l'azzurro ha perso il controllo, innervosendosi e commettendo errori grossolani, permettendo a Bublik di rimontare e ottenere la vittoria in tre set. Una sconfitta amara che richiederà un recupero mentale e tecnico rapido. Ci sarà ora da dimenticare in fretta e prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Irriconoscibile Jannik Sinner. Una brutta sorpresa negli ottavi di finale del torneo Atp di Halle per il numero 1 del mondo: Jannik si perde dopo un buon primo set, si innervosisce, sbaglia molto e si fa eliminare dal kazako Aleksandr Bublik, che rimonta e vince in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Male al servizio e tanti errori per l'azzurro, che era tra l'altro campione in carica del torneo. Ci sarà ora da dimenticare in fretta e ripartire con il piede giusto in vista dell'erba ben più importante di Wimbledon. Ma quel che preoccupa, più di tutto, è aver visto forse per la prima volta Sinner perdere il controllo, nervosissimo ed emotivo.

