Jannik Sinner la canzone con Andrea Bocelli | roba da non credere

Jannik Sinner passa dal tennis al canto. Il numero uno al mondo si è cimentato in un brano insieme a niente di meno di Andrea Bocelli. La canzone, dal titolo "Polvere e Gloria", è in uscita il prossimo 20 giugno. Il brano è un mix di italiano e inglese, dove si intona: "All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn’t exist, it has to be earned". Tradotto: "Tutto quello che devi fare è essere te stesso", "Migliora ogni giorno", "Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo". Il brano è stato scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it