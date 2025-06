Jannik Sinner fuori prima dei quarti di finale in un torneo ATP | da quanto tempo non succedeva

Non sempre si può vincere, e la recente eliminazione di Jannik Sinner negli ottavi dell’ATP500 di Halle ne è la prova evidente. Dopo aver perso contro il convincente Bublik in rimonta, l’azzurro si trova a un passo da Wimbledon con una lezione preziosa. Questa sconfitta, che non si verificava prima di un torneo ATP da molto tempo, potrebbe rivelarsi un’opportunità per crescere e prepararsi al meglio per lo Slam londinese. Vedremo in quale modo il...

Non sempre si può vincere.Vien da introdurla con un’ovvietà l’evidenza della sconfitta di Jannik Sinner (n.1 del mondo) negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca Jannik si è dovuto arrendere a una versione molto convincente del kazako Alexander Bublik, a segno in rimonta con lo score di 3-6 6-3 6-4. Un ko, prima di Wimbledon, che potrà servire all’azzurro nell’ottica dello Slam di Londra e vedremo in quale modo il pusterese trasformerà l’amarezza di questo risultato negativo in ulteriore benzina nel serbatoio sui prati di Church Road. Un ko che ha un impatto anche nelle statistiche, considerata la mostruosa continuità di rendimento del nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner fuori prima dei quarti di finale in un torneo ATP: da quanto tempo non succedeva

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - prima - finale

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Dopo la storica finale del Roland Garros, Jannik Sinner torna in campo per la prima tappa della stagione sull'erba. Ad Halle, in Germania, il n.1 al mondo difenderà il titolo conquistato lo scorso anno nel torneo Atp 500 che vedrà in campo anche Flavio Cobolli, Vai su Facebook

Il Roland Garros 2025 è il VENTESIMO TORNEO CONSECUTIVO in cui Jannik Sinner non ha perso prima dei quarti di finale. L'ultimo torneo in cui il n. 1 del mondo è uscito (sul campo) prima dei quarti è stato il Masters 1000 di Shanghai 2023. Numeri da Vai su X

Sinner-Bublik all’ATP Halle 6-3 3-6 4-6: Jannik eliminato, Bublik affronterà Machac; Halle, Jannik Sinner contro Alexander Bublik agli ottavi di finale: orario, dove vederla in tv o streaming e i precedenti; Sinner, stop dopo 8 finali di fila: non perdeva prima dei quarti da 19 tornei!.

Sinner, stop dopo 8 finali di fila: non perdeva prima dei quarti da 19 tornei! - L'incredibile striscia vincente di Jannik interrotta da Bublik ad Halle: solo Alcaraz era riuscito a batterlo quest'anno e da 66 partite non perdeva da un giocatore fuori dalla top 10 ... Si legge su gazzetta.it

Sinner-Bublik diretta: gli ottavi di finale dell’Atp 500 Halle. Orario e dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria in due set contro il tedesco Hanfmann, Jannik Sinner torna in campo questo pomeriggio negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle. Scrive leggo.it