Jannik Sinner eliminato da Bublik ad Halle Cobolli sfida Zverev

Il tennis mondiale è in fermento: Jannik Sinner e Sonego, due protagonisti italiani, sono stati eliminati agli ottavi di Halle. Sinner, sconfitto da Bublik, e Sonego, battuto in tre set da Zverev, lasciano spazio alle sfide di domani. La racchetta italiana si prepara a un nuovo capitolo: la sfida tra Collobby e Zverev promette emozioni e sorprese. Restate con noi per non perdere gli aggiornamenti più caldi del torneo.

Fuori anche Sonego, battuto dal tedesco in tre set HALLE (GERMANIA) - Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 in corso sull'erba della "Owl Arena" di Halle, in Germania. A eliminare il numero 1 del mondo (nonché campione in carica) è Alexander Bubl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Jannik Sinner eliminato da Bublik ad Halle, Cobolli sfida Zverev

