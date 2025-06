Jannik Sinner e l’esame di Stato | sai come si è diplomato?

Jannik Sinner, il talento del tennis diventato numero uno al mondo, ha dimostrato che con impegno e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi. Nonostante abbia lasciato la scuola al quarto anno, è riuscito a diplomarsi da privatista, portando avanti studio e carriera sportiva con passione e sacrificio. Un esempio di come la volontà possa trasformare sogni in realtà . Scopriamo insieme come si è diplomato e quali sono i suoi segreti di successo.

Ogni anno la Maturità riaccende ricordi e aneddoti anche tra i personaggi famosi. Tra questi, Jannik Sinner: il campione del tennis, oggi numero uno del mondo, ha lasciato la scuola al quarto anno ma è riuscito a diplomarsi da privatista, portando avanti studio e sport in parallelo, con la determinazione che ancora oggi lo contraddistingue . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

