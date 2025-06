Jannik Sinner e Andrea Bocelli insieme in Polvere e Gloria | i social impazziscono

Un’inedita fusione tra sport e musica sta catturando l’attenzione del pubblico: Jannik Sinner e Andrea Bocelli uniscono le loro voci in “Polvere e Gloria”, un duetto che promette di lasciare il segno. Un incontro tra due icone italiani, che attraverso versi in italiano e inglese trasmettono messaggi di speranza e determinazione. L’attesa è finita: domani, 20 giugno, il brano sarà disponibile e già fa sognare milioni di fans in tutto il mondo.

Un duetto che nessuno si aspettava e che sta già facendo il giro dei social: Jannik Sinner, numero 1 del tennis, presta la sua voce al fianco di Andrea Bocelli, il tenore italiano più famoso al mondo. Il risultato è Polvere e Gloria, il brano in uscita domani, 20 giugno, che sta già scatenando l'entusiasmo in rete. In questa inedita collaborazione, i due alternano versi in italiano e inglese, lanciando messaggi di forza, crescita e autenticità: "All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn't exist, it has to be earned" ("Tutto quello che devi fare è essere te stesso", "Migliora ogni giorno", "Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo").

