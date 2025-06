Jannik Sinner e Andrea Bocelli il duetto a sorpresa | in uscita il singolo Polvere e Gloria – Il video

Dopo l’alta moda, ora, arriva la musica. Jannik Sinner sarà protagonista di un nuovo progetto musicale che lo vede accanto ad Andrea Bocelli. Il singolo, Polvere e Gloria, in inglese Dust and Glory, è in uscita venerdì 20 giugno per l’etichetta discografica britannica Decca Records Universal Music. Il brano sarà un confronto generazionale, con il cantante, classe 1958, e l’atleta, nato nel 2001, nel ruolo delle due parti. Il testo sarà un misto di inglese e italiano. Non è la prima volta che il tennista numero uno al mondo si discosta dallo sport per prestare il proprio volto, o la propria voce, a mondi diversi dal suo, come la moda (celebre la sua collaborazione con Gucci ), la pubblicità o la musica. 🔗 Leggi su Open.online

Jannik Sinner e Andrea Bocelli: un doppio che non t'aspetti. Il numero uno del tennis mondiale lancia il suo featuring con il maestro del canto italiano: "Dust and glory" (Polvere e gloria). Questo il nome della canzone in uscita il 20 giugno. "Nelle nostre vite ci s

Il doppio inatteso: Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme in musica, nasce "Polvere e gloria"

Polvere e Gloria, la canzone di Andrea Bocelli e Jannik Sinner esce il 20 giugno - Il primo teaser, diffuso alla vigilia dell'uscita dell'inedito, mostra immagini dell'infanzia dell'artista e dello sportivo mescolate ad altre girate nella tenuta toscana del tenore.

