Jannik Sinner dopo gli Slam punta al Grammy? La canzone del campione di tennis con Andrea Bocelli

Dopo aver conquistato i campi degli Slam, Jannik Sinner si apre a un nuovo mondo: la musica. Inaspettata collaborazione con il celebre Andrea Bocelli, che porta alla luce il brano "Polvere e gloria". Un connubio tra sport e arte che promette di emozionare, e chissĂ , magari di tramutare le vittorie sulla racchetta in premi sul palco dei Grammy. Scopriamo insieme questa affascinante avventura musicale del campione italiano.

Jannik Sinner fa il suo ingresso nel mondo della musica con una collaborazione in una canzone che porta la firma di Andrea Bocelli: ecco cosa sappiamo su Polvere e gloria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

