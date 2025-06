Jannik Sinner canta a sorpresa con Andrea Bocelli | Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano tutto questo è un’emozione forte

Immaginate l’incontro tra due mondi apparentemente distanti: il talento del tennis e il fascino senza tempo della musica lirica. Jannik Sinner e Andrea Bocelli si uniscono in un duetto sorprendente, "Polvere e Gloria", un’armonia emozionante che supera ogni aspettativa. Questa collaborazione straordinaria, in uscita il 20 giugno, celebra l’unicità di essere se stessi e la crescita continua. Un’esperienza che vi lascerà senza parole, perché a volte, le connessioni più sorprendenti nascono dai sogni più improbabili.

Il duetto che non ti aspetti. Il campione del tennis italiano e mondiale assieme al tenore pop italiano più famoso al mondo. Il brano "Polvere e Gloria" sancisce l'unione tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il prossimo 20 giugno. In "Polvere e Gloria", tra italiano e inglese cantano: "All you have to do is to be yourself", "Improve every day", "Talent doesn't exist, it has to be earned" ("Tutto quello che devi fare è essere te stesso", "Migliora ogni giorno", "Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo"). Il brano è stato scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, lo stesso Andrea Bocelli e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini.