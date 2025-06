Jannik Sinner-Cahill ultimo anno? | girano voci fuori controllo

Il mondo del tennis è in fermento: voci incontrollate e speculazioni circolano intorno a Jannik Sinner, Cahill e l'ultimo anno di gloria. La finale di Roland Garros, tra emozioni intense e sfide epiche, ha consacrato leggende come Alcaraz e Sinner, segnando un capitolo memorabile della storia tennistica. Darren Cahill, nel suo racconto al podcast di Andy Roddick, ci trasporta in quell'epico incontro, rivelando dettagli nascosti e l'atmosfera unica di quella straordinaria giornata.

Ripercorrere la finale del Roland Garros, che ha visto sì sconfitto il suo ‘allievo’ Jannik Sinner, ma che ha fatto entrare sia lui sia Carlos Alcaraz ancora più nella leggenda. Lo spagnolo si è imposto al quinto set, dopo un match durato 5 ore e 29 minuti, Darren Cahill ne ha parlato in una lunga intervista al podcast di Andy Roddick. "Sono state cinque ore e mezza di tennis brillante, serio e con grande rispetto tra i due giocatori — le sue parole — Come allenatore, non posso chiedere di più. Cosa ci siamo detti dopo il match?”. Dopo la partita “abbiamo parlato pochissimo, ovviamente c’era delusione — ha aggiunto — Jannik è rimasto seduto nello spogliatoio per un buon quarto d’ora, venti minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner-Cahill, "ultimo anno?": girano voci fuori controllo

