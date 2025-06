Jannik Sinner cade agli ottavi a Halle la sconfitta clamorosa contro Bublik n° 45 al mondo

Una sorpresa scuote il torneo di Halle: Jannik Sinner, l'italiano numero 1 al mondo, si ferma agli ottavi in una partita emozionante contro Aleksandr Bublik. La sconfitta, arrivata in tre set e dopo due ore di battaglia, lascia senza parole gli appassionati. Ora, il kazako affronterĂ Tomas Machac, aprendo un nuovo capitolo nel cammino del torneo. Un risultato che dimostra come nel tennis nulla sia mai scontato...

Clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Halle sull’erba. L’italiano numero 1 al mondo è stato sconfitto in tre set da Aleksandr Bublik ed esce dunque di scena agli ottavi del torneo tedesco. Il kazako, numero 45 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore di gioco. Nel prossimo turno affronterĂ il 24enne ceco Tomas Machac, n.23 della classifica mondiale e settima testa di serie del torneo. Bublik a caccia del bis a Halle. GiĂ nel 2023 Bublik riuscì ad avere la meglio a Halle su Sinner, che all’epoca però non era ancora il numero uno al mondo nella classifica Atp. 🔗 Leggi su Open.online

