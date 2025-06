Jannik Sinner annunciato un featuring con Andrea Bocelli! In uscita il brano Polvere e Gloria

Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è abbracciare il nuovo con passione e coraggio. E proprio questa filosofia si riflette nell’attesissima collaborazione tra Jannik Sinner e Andrea Bocelli, che ci regalano “Polvere e Gloria”, un brano capace di emozionare e ispirare. Non perdere l’occasione di scoprire questa straordinaria fusione di talento e cuore, in uscita venerdì 20 giugno.

Poche ore prima di scendere in campo sull’erba tedesca di Halle contro Alexander Bublik, Jannik Sinner ha annunciato un’ inattesa collaborazione con Andrea Bocelli anticipando un brano in uscita venerdì 20 giugno. Si intitola ‘Polvere e Gloria’ la nuova canzone del celebre artista italiano, promossa tramite un breve video sui profili social dei protagonisti. “ Nelle nostre vite ci saranno sempre molte prime volte. Tutto quello che devi fare è essere te stesso “, le parole pronunciate in inglese dal tennista numero uno al mondo in questo breve estratto con sullo sfondo le immagini di Jannik da bambino e poi insieme a Bocelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner, annunciato un featuring con Andrea Bocelli! In uscita il brano “Polvere e Gloria”

