Jannik Sinner ammette un’esigenza | Ho bisogno di fermarmi qualche giorno | onestamente mi farà bene

Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, si prende una pausa necessaria dopo la recente sconfitta agli ottavi di Halle. Ammettendo di aver bisogno di fermarsi qualche giorno, il campione riconosce che anche le sconfitte sono momenti di riflessione e crescita. Sull’erba tedesca, una partita combattuta contro Alexander Bublik gli ha insegnato molto: ogni sconfitta può essere un’opportunità per migliorarsi. Nel primo set ho…

Una sconfitta che fa riflettere. Jannik Sinner si ferma agli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca, il n.1 del mondo si è dovuto arrendere a una grande versione di Alexander Bublik, a segno col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Tuttavia, Jannik ha di che rammaricarsi per le chance avuto nel secondo e terzo set di strappare il servizio al suo rivale, che avrebbero potuto indirizzare il match in suo favore. “ Nel primo set ho giocato un buon tennis, poi nel secondo ho avuto tante opportunitĂ e non le ho concretizzate, come anche nel terzo quando ho sbagliato un rovescio abbastanza facile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner ammette un’esigenza: “Ho bisogno di fermarmi qualche giorno: onestamente mi farĂ bene”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - ammette - esigenza

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Caso Sinner-Clostebol, la Wada ammette: “Ci siederemo a un tavolo per capire se accettare il…; Jannik Sinner ammette un’esigenza: “Ho bisogno di fermarmi qualche giorno: onestamente mi farà bene”.

Sinner si ferma agli ottavi ad Halle: ecco le quattro ragioni dietro la sconfitta con Bublik - Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del torneo di Halle da Alexander Bublik, con il punteggio di 2- Lo riporta msn.com

Sinner, Cahill svela l’obiettivo per il futuro. L’ammissione di Roddick su Jannik: “Mi fa stare male” - Cahill ha parlato degli obiettivi futuri di Sinner e della sua reazione alla sconfitta contro Alcaraz, con Roddick che invece non ha potuto nascondere il suo pensiero sul n°1 ... Da sport.virgilio.it