James Gunn rivela che il suo progetto DCU preferito non è ancora stato annunciato

James Gunn svela un intrigante segreto sul futuro dell’Universo DC: il suo progetto preferito, ancora avvolto nel mistero, non è stato annunciato. In un’intervista esclusiva a Entertainment Weekly, il regista ha condiviso aggiornamenti sulle prossime riprese e sui film in cantiere, lasciando i fan con il fiato sospeso. Ma quale sarà questa gemma nascosta? Scopriamolo insieme: Gunn ha...

Diversi progetti dell’Universo DC hanno ricevuto nuovi aggiornamenti da James Gunn, tra cui uno che non è ancora stato completamente annunciato. In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Gunn è infatti stato interrogato nuovamente sul futuro prossimo del DCU in termini di riprese e su ciò che potrebbe entrare in produzione. Per cominciare, Gunn ha parlato di ciò che farà in seguito – dato che Superman e la stagione 2 di Peacemaker stanno per terminare la post-produzione – e anche di quale sia il film o lo show televisivo più vicino a iniziare presto le riprese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it