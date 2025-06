James Gunn aggiorna su Sgt Rock | Il film prosegue ma serve un cambio creativo

In un mondo cinematografico in costante evoluzione, le notizie sui progetti DC sono sempre motivo di grande entusiasmo. James Gunn, co-CEO dei DC Studios, rompe il silenzio e rassicura i fan: il film su Sgt. Rock non è stato cancellato, ma subirà un cambio creativo per migliorare la sua realizzazione. Dopo settimane di incertezze, ora il futuro di questa avventura epica si fa più chiaro, promettendo grandi novità che sapranno stupire il pubblico.

Il co-CEO dei DC Studios rompe il silenzio sul progetto dedicato a Sgt. Rock, smentendo la sua cancellazione e anticipando modifiche creative in arrivo. Dopo settimane di incertezza, James Gunn ha chiarito il futuro del film su Sgt. Rock, il celebre personaggio DC. Contrariamente alle voci che lo davano per accantonato, il progetto è ancora in fase di sviluppo. In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, Gunn ha confermato che il film sta proseguendo, anche se con una direzione creativa diversa rispetto ai piani iniziali. Cosa ha detto James Gunn sul progetto di Sgt. Rock Il progetto, che in origine vedeva Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell nel ruolo del protagonista, era stato dato per cancellato lo scorso mese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Gunn aggiorna su Sgt. Rock: “Il film prosegue, ma serve un cambio creativo”

Sgt. Rock è in fase di sviluppo, secondo James Gunn - Sgt. Rock, il celebre eroe dei fumetti, torna a far parlare di sé grazie all’ottimismo di James Gunn.

