Jacobelli | Inzaghi? No colpe in finale Chivu all’Inter con determinazione!

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo senza Inzaghi, ma con la determinazione di chi vuole ricostruire e tornare grande. Xavier Jacobelli analizza la situazione con lucidità, sottolineando che la squadra ha le basi solide per ripartire, anche se c’è bisogno di rafforzare l’aspetto mentale. La sfida ora è affrontare il futuro con idee chiare e un nuovo spirito, perché il vero valore si misura nella capacità di reagire.

L’Inter sentiva nell’aria l’addio di Inzaghi ma questo non ha colto impreparata la dirigenza. Secondo Xavier Jacobelli, Christian Chivu parte da una base solida, ma con la necessità di ricostruire anche sul piano mentale. IDEE CHIARE – L’Inter, secondo Xavier Jacobelli, non è stata presa in contropiede dalla vicenda di Simone Inzaghi: « Io non credo affatto che l’Inter sia rimasta sorpresa di un possibile trasferimento di Inzaghi in Arabia. Poi francamente, l’idea che la squadra sia scesa in campo condizionata dalla consapevolezza che quella potesse essere l’ultima partita di Inzaghi in nerazzurro, credo sia fuorviante. 🔗 Leggi su Inter-news.it