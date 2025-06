Jack Sparrow torna in corsia | Johnny Depp fa visita ai bambini malati di un ospedale a Madrid – IL VIDEO

Il sorriso di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow illumina il volto dei piccoli pazienti dell’ospedale Niño Jesús a Madrid, portando un soffio di magia e speranza. Dopo otto anni dall’ultima avventura, l’attore ha fatto ritorno per regalare momenti di gioia e spensieratezza ai bambini malati, dimostrando ancora una volta come il cuore può essere la vera avventura. Un gesto che ricorderanno per sempre, perché la vera magia sta nel donare un sorriso.

“ Hola, soy el Capitan Jack Sparrow “. Dopo otto anni dall’ultima volta, Johnny Depp è tornato a vestire i panni dell’amato e sregolato pirata che solcava il mare dei Caraibi a bordo della sua amata Perla Nera per una nobile causa. Come è solito fare, l’attore ha fatto visita ai bambini malati dell’ospedale infantile Niño Jesús a Madrid. Attimi di spensieratezza per i giovanissimi pazienti, che si sono divertiti grazie alle battute e alla camminata coinvolgente del pirata tanto amato da giovani e meno giovani. Anche se con qualche ruga in più, il protagonista de I Pirati dei Caraibi ha intrattenuto i bambini con cui ha scambiato momenti di puro divertimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jack Sparrow torna in corsia: Johnny Depp fa visita ai bambini malati di un ospedale a Madrid – IL VIDEO

Johnny Depp, nei panni del pirata Jack Sparrow, fa visita ai bambini malati dell'ospedale di Madrid

Sorpresa di Johnny Depp all'ospedale infantile Niño Jesús, a Madrid. L'attore, nei panni di Jack Sparrow, il protagonista della saga de "I Pirati dei Caraibi" ha fatto visita ai bimbi malati. Depp si è fermato più di cinque ore con i bambini malati e ha regalato sorrisi.

