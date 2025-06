J-POP Manga presenta La stufa in riva al mare e altre storie di Kogani Oshiro

J-POP Manga porta in Italia “La stufa in riva al mare e altre storie” di Kogani Oshiro, un’opera che ha conquistato il pubblico giapponese e vinto il prestigioso premio Kono Manga ga Sugoi! 2024. Questa raccolta di emozionanti racconti brevi debutta a COMICON Bergamo e sarà disponibile dal 8 luglio in librerie, fumetterie e store online. Un ragazzo affronta il dolore... lasciatevi coinvolgere da queste storie toccanti e coinvolgenti.

Arriva in edizione italiana l’opera che ha emozionato e commosso il pubblico giapponese aggiudicandosi la vittoria ai prestigiosi Kono Manga ga Sugoi! 2024 per il pubblico femminile. J-POP Manga presenta la raccolta di racconti brevi La stufa in riva al mare e altre storie di Kogani Oshiro. Il volume debutta a COMICON Bergamo e approda sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online a partire dall’ 8 luglio. Un ragazzo affronta il dolore della fine di una relazione in compagnia della propria stufa parlante, guardando il mare come fanno i protagonisti dei film romantici. L’autista di un camioncino incontra una yuki-onna, un demone delle nevi del folklore giapponese, e ha inizio una stravagante amicizia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta La stufa in riva al mare e altre storie di Kogani Oshiro

