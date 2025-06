Ivass | costo dell’Rc Auto in Italia il più alto di tutta l’Ue

In Italia, il costo dell'Rc Auto raggiunge livelli record rispetto al resto d'Europa, con una spesa media di 286 euro per veicolo. Solo il Regno Unito supera questa cifra, con 381 euro, mentre Francia e Spagna registrano costi notevolmente più bassi. Questa situazione evidenzia le sfide del nostro sistema assicurativo e l'impatto sui cittadini. Ma cosa si cela dietro a queste differenze e come poter risparmiare? Scopriamolo insieme.

Roma, 19 giu. (askanews) – Il costo medio delle polizze di Rc Auto in Italia è il più alto di tutta l’Unione europea e a 286 euro per veicolo – in base ai dati 2023, i più recenti disponibili per i confronti tra Paesi – è superato solo dal costo medio nel Regno Unito (Paese non Ue dove si attesta a 381 euro). In Paesi che solitamente vengono messi a confronto con la Penisola, come Francia e Spagna si registrano valori molto più bassi e ai minimi dell’Unione, a 186 euro. Lo rileva l’Ivass nella sua Relazione annuale, presentata oggi dal presidente Luigi Federico Signorini. Proprio su questo aspetto Signorini ha messo in rilievo la scarsa conoscenza e quindi utilizzo dello strumento di comparazione allestito dallo stesso istituto, chiamato “Preventivass”, che invece potrebbe aiutare non poco a contenere i costi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Rc auto: lieve calo in aprile 2025, Toscana terza in Italia per costo delle polizze. La classifica delle province - A aprile 2025, i costi delle polizze Rc auto in Toscana mostrano un lieve calo dello 0,7% rispetto a sei mesi fa, con un premio medio annuale di 688 euro.

