Iva Zanicchi torna in Rai dove la vedremo

In un periodo di grande fermento per i palinsesti TV, la Rai riabbraccia un’icona della musica italiana: Iva Zanicchi. Dopo aver incantato generazioni, la cantante torna in prima serata, pronta a portare tutta la sua energia e personalità sul piccolo schermo. La sua presenza promette di arricchire il panorama televisivo 2025/2026, regalando agli appassionati un appuntamento imperdibile. Ecco dove la vedremo e cosa ci riserva questa emozionante novità.

Tra le novità del palinsesto 20252026, la Rai propone un personaggio amatissimo della musica italiana. Iva Zanicchi sarà ospite di un programma di prima serata. A confermarlo la stessa cantante che, emozionatissima, si dice pronta a un progetto già rodato in cui spera di portare tutta la sua personalità. Ecco dove la vedremo. Iva Zanicchi ospite in un programma Rai: dove la vedremo. In un periodo di grande fermento per i palinsesti tv, la Rai inizia a svelare alcuni assi nella manica non indifferenti. E già prima dell’annuncio ufficiale della programmazione 20252026 che si tiene il 27 giugno a Napoli, alcuni grandi personaggi dello spettacolo anticipano la loro presenza all’interno dei programmi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Iva Zanicchi torna in Rai, dove la vedremo

In questa notizia si parla di: zanicchi - vedremo - torna - programma

Rompe il silenzio Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Parlando al programma "Iceberg" di Telelombardia, l'uomo ha dichiarato: "Tutti i giorni salta fuori una cosa nuova cont Vai su Facebook

Iva Zanicchi torna in Rai, dove la vedremo; Sarabanda Celebrity, Enrico Papi torna con una parata di star a suon di musica: cosa vedremo; Sanremo 2025: programma delle cinque serate del Festival.

Iva Zanicchi torna in Rai: l’artista emiliana sarà ospite fissa a ‘BellaMà di Sera’ - Iva Zanicchi, icona della musica italiana, torna in TV su Rai2 dal 14 settembre con 'BellaMà di Sera', condotto da Pierluigi Diaco, per cinque domeniche ricche di musica e dialoghi. Scrive ecodelcinema.com

Iva zanicchi ospite fissa su rai2 nel nuovo programma di pierluigi diaco dal 14 settembre - L’85enne cantante e showgirl italiana Iva Zanicchi torna in prima serata su Rai2 con cinque puntate di BellaMà di sera, tra musica, dialoghi e momenti leggeri insieme a Pierluigi Diaco. Come scrive gaeta.it