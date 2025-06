IV Therapy | cos'è e come si effettua la terapia endovenosa anti-età

Correva l’anno 2022 e faceva il giro del mondo un video di Hailey Bieber e Kendall Jenner con l’ago di una flebo nel braccio. Stavano facendo IV Therapy e, nello specifico, una terapia a base di NAD+ per combattere l’invecchiamento (e non solo). Il tema della longevità è il fil rouge che unisce tra loro diverse pratiche, dalla medicina estetica alla medicina rigenerativa fino alla prevenzione. PerchĂ© la medicina della longevitĂ non serve solo a vivere piĂą a lungo, ma ad invecchiare lentamente mantenendo il corpo in salute. “Questo tipo di medicina include test genetici, nutrizione, attivitĂ fisica, trattamenti estetici, l’assunzione di integratori e anche la terapia endovenosa ”, spiega il Dr. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - IV Therapy: cos’è e come si effettua la terapia endovenosa anti-etĂ

