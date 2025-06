Italiani più attenti all' alimentazione | 1 su 3 mangia frutta e verdura evitano snack salati e dolci ma ancora poco sport E lo stress mina la salute mentale

Gli italiani sono sempre più attenti alla propria alimentazione: 1 su 3 preferisce frutta e verdura, evitando snack salati e dolci. Tuttavia, lo stile di vita rimane carente di attività fisica, mentre lo stress mette a dura prova la salute mentale. Secondo l’Osservatorio UniSalute-Nomisma, il benessere psicologico è una priorità non ancora pienamente raggiunta: oltre il 20% percepisce la propria salute mentale come insoddisfacente, con lo stress come principale nemico. È tempo di cambiare rotta e prendersi cura di sé a 360 gradi.

Secondo l’Osservatorio UniSalute-Nomisma il 57% degli italiani punta su un’alimentazione sana per prendersi cura di sé mentre l’attività fisica resta ancora marginale. A preoccupare è soprattutto il benessere psicologico: oltre il 20% giudica la propria salute mentale insoddisfacente, con lo stress come principale nemico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Italiani più attenti all'alimentazione: 1 su 3 mangia frutta e verdura, evitano snack salati e dolci ma ancora poco sport. E lo stress mina la salute mentale

