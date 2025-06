Italiani in fuga dalla guerra | 450 connazionali in Iran Aeroporti chiusi famiglie separate

In un clima di crescente incertezza, circa 450 italiani rimangono intrappolati in Iran, mentre aeroporti chiusi e famiglie separate intensificano la tensione. Mentre alcuni pianificano la fuga, altri considerano la “partenza assistita” come soluzione, replicando le strategie adottate in Libano. La paura si diffonde tra i 50mila italiani nel Medio Oriente, pronti a tutto per assicurarsi un ritorno sicuro. Via...

Roma, 20 giugno 2025 – Nella ragionevole presunzione che lo scenario peggiore si stia avvicinando, gli italiani intrappolati in Iran (circa 450) pianificano in molti casi la fuga, mentre gli italiani in Israele valutano la "partenza assistita", così come la definisce la Farnesina replicando il modello della recente emergenza in Libano. Stessa ansia e scelte simili per molti dei 50mila italiani in Medio Oriente piĂą toccati dal conflitto. Via dall'Iran, da tutti i luoghi naturalmente insicuri perchĂ© vicini a possibili target (giĂ oltre 600 i morti civili ); via da Israele, perchĂ© i missili iraniani possono colpire ovunque.

