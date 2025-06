Italian Screens torna in Cina al 27° Shanghai International Film Festival con FolleMente di Paolo Genovese

Italian Screens torna in Cina, al 27° Shanghai International Film Festival, portando con sé il vibrante spirito del cinema italiano contemporaneo. Dopo i successi di Pechino, questa sezione speciale si presenta ora a Shanghai, offrendo sette anteprime che svelano l’originalità e la profondità delle nostre storie cinematografiche. Un’occasione unica per scoprire le nuove tendenze e i talenti italiani pronti a conquistare il pubblico cinese e internazionale.

Si è tenuta oggi in Cina la conferenza stampa di “ Italian Screens “, sezione speciale del 27° Shanghai International Film Festival (SIFF). Dopo il successo delle edizioni di Pechino nel 2023 e 2024, l’iniziativa è approdata per la prima volta a Shanghai, collaborando con il SIFF, per presentare sette nuovi film italiani in anteprima che raccontano il volto plurale, innovativo e profondamente umano del cinema italiano contemporaneo: FolleMente di Paolo Genovese; Diamanti di Ferzan Özpetek; Napoli-New York di Gabriele Salvatores; Il Nibbio di Alessandro Tonda; Nonostante di Valerio Mastandrea; La storia del Frank e della Nina di Paola Randi e Vermiglio di Maura Delpero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Italian Screens” torna in Cina al 27° Shanghai International Film Festival con FolleMente di Paolo Genovese

