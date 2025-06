Italia Viva Roma | solidarietà a Don Coluccia non lo lasceremo solo

Italia Viva Roma si stringe con tutta la comunità intorno a Don Antonio Coluccia, simbolo di legalità e coraggio. L’ennesimo episodio di violenza nel Quarticciolo ci ricorda quanto sia fondamentale sostenere chi si batte ogni giorno per un quartiere più sicuro e giusto. Non lo lasceremo solo: insieme, continueremo a difendere i valori di solidarietà e impegno civico che rendono la nostra città migliore.

“ Solidarietà a Don Antonio Coluccia per l’aggressione subita ancora una volta al Quarticciolo, in occasione di una delle sue passeggiate per la legalità. Condanniamo con fermezza l’ennesimo episodio di violenza ai danni di questo sacerdote coraggioso che combatte ogni giorno da anni una durissima battaglia contro la criminalità organizzata e i clan della droga. Non lo lasceremo solo, continueremo a essere al suo fianco e siamo certi che nemmeno questo attacco fermerà il suo impegno per la giustizia e il recupero delle periferie più disagiate della nostra città”. Lo dichiarano in una nota congiunta, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio, e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it