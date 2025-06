Italia Viva doppio banchetto in piazza Saffi E da settembre ciclo di incontri su sanità infrastrutture e aeroporto

Italia Viva Forlì sarà presente in piazza Saffi nelle mattine di lunedì 23 e venerdì 27 giugno con un banchetto informativo aperto a tutta la cittadinanza. In questa occasione sarà possibile rinnovare la tessera per il 2025 o effettuare una nuova iscrizione al partito. Questi momenti saranno un’opportunità unica per ascoltare le esigenze dei cittadini, condividere idee e rafforzare il nostro impegno per un futuro più partecipato e responsabile.

