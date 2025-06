Italia-Slovenia oggi Europei basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Italia-Slovenia agli Europei di basket femminile 2025 si avvicina, promettendo un match carico di emozioni e tensione. Dopo un debutto promettente e una vittoria sofferta contro la Serbia, le azzurre di coach Capobianco tornano in campo questa sera alle 21:00 al PalaDozza di Bologna. Non perdere l’appuntamento: ecco orario, tv, streaming e tutto quello che devi sapere per seguire questa sfida cruciale!

Secondo impegno per l’Italbasket femminile agli Europei 2025! Dopo l’ottimo debutto di ieri le azzurre tornano in campo al PalaDozza di Bologna oggi giovedì 19 giugno alle ore 21:00 contro la Slovenia per il girone B, in una sfida che potrebbe essere già decisiva per il proseguo della rassegna continentale. Le ragazze di coach Andrea Capobianco hanno sofferto contro la Serbia nel quarto conclusivo ma sono riuscite a prevalere per 70-61 grazie anche ai 20 punti e 9 rimbalzi di Cecilia Zandalasini e 13 punti di una Lorela Cubaj molto efficace sotto il ferro. Dopo la partita odierna la rappresentativa del Belpaese chiuderà il girone sabato 21 giugno con l’ultima sfida contro la Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Slovenia oggi, Europei basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: slovenia - europei - femminile - italia

Basket: Europei 2029 in Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia - L'Europa si prepara alla 43ª edizione degli Europei di basket nel 2029, che si svolgerà in Spagna, Grecia, Estonia e Slovenia.

#Slovenia - Italia-Slovenia agli Europei di basket femminile 2025 in TV e streaming: scopri orario, programma e come seguirla in diretta. Non perdere questa sfida decisiva! Vai su X

Un buon piazzamento per Nazionale Femminile italiana di Sitting Volley al primo dei due tornei internazionali che precedono i Campionati Europei! La Nazionale Femminile italiana di Sitting Volley, campionessa europea in carica, ha partecipato alla Go Vai su Facebook

Europei di basket femminile 2025: programma, squadre e dove vedere le partite dell'Italia in diretta; Women’s EuroBasket: Azzurre nel girone B con Serbia, Slovenia e Lituania; Europei di Basket femminile 2025: Italia nel gruppo con Serbia, Slovenia e Lituania, tutti i gironi · Pallacanestro.

Basket, Europei femminili: l'Italia parte bene, Serbia ko 70-61 - 61 nella prima giornata dell'Europeo femminile di basket (gruppo B), partita giocata al PalaDozza di Bologna. Riporta napolimagazine.com

Basket, via all'Europeo femminile: stasera Italia Serbia alle 21. Orari e dove vedere in tv la Nazionale - Stasera la Nazionale femminile fa il suo esordio nel FIBA Women’s EuroBasket 2025 affrontando al PalaDozza ... Come scrive msn.com