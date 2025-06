Italia Gattuso | Un sogno che si avvera obiettivo? Riportare la Nazionale al Mondiale

Italia, un sogno che si avvera: Gennaro Gattuso è stato presentato questa mattina a Coverciano come nuovo commissario tecnico, con l’obiettivo di riportare la nazionale al mondiale. Le sue parole riflettono determinazione e passione: “Questo è un sogno che si avvera”. Con la consapevolezza delle sfide, Gattuso e il suo staff sono pronti a lavorare duro per scrivere un nuovo capitolo di successi. La strada verso il traguardo è appena iniziata.

Gennaro Gattuso è stato presentato questa mattina a Coverciano come nuovo ct dell’ Italia. Queste le sue prime parole: Gattuso: Questo è un sogno che si avvera. “Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. Io e io mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, ma c’è la consapevolezza di poter fare un grandissimo lavoro. C’è da lavorare, da andare in giro e parlare coi giocatori per entrare nella loro testa. Sento dire da tanti anni che non c’è talento, ma io penso che i giocatori ci siano e dobbiamo solo metterli nella condizione di farli esprimere al massimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Italia, Gattuso: “Un sogno che si avvera, obiettivo? Riportare la Nazionale al Mondiale”

