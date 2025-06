Italia Gattuso si presenta | Per me è un sogno che si avvera spero di essere all’altezza Mondiale? Ho una convinzione su questa squadra

Gennaro Gattuso si presenta con entusiasmo come nuovo commissario tecnico dell’Italia, un sogno che diventa realtà. Con determinazione e passione, il mister promette di guidare la Nazionale verso nuovi traguardi, confidando nelle proprie capacità e nell’unità della squadra. La sua presenza segna un nuovo capitolo: ora, più che mai, l’Italia punta a brillare sui palcoscenici mondiali, convincendo tutti che questa sfida è alla portata di un vero campione.

Le parole di Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, nella conferenza stampa di presentazione. Tutti i dettagli in merito Gennaro Gattuso ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’Italia. CT DELLA NAZIONALE – «Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile ma di facile nella vita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Gattuso si presenta: «Per me è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. Mondiale? Ho una convinzione su questa squadra»

Quindici fa Rino #Gattuso si esprimeva così in conferenza stampa: “Io ho un sogno nella mia vita, ma non so se si avvererà… Quello di fare un #Mondiale con la #Nazionale da allenatore. Speriamo…”. #Azzurri #Italia Vai su X

Giugno 2010 ? “Ho un sogno nella mia vita: essere un giorno allenatore della Nazionale italiana.” – Gennaro Gattuso Parole semplici, dette con il cuore. Giugno 2025. Quel sogno ora è realtà. Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia. Vai su Facebook

