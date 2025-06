Italia Gattuso si presenta | Parlato con 35 giocatori Acerbi non è tra questi

Gennaro Gattuso si presenta con determinazione e passione come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia, pronto a guidare la Nazionale verso nuovi traguardi. In conferenza stampa, tra entusiasmo e chiarezza, svela le sue idee di gioco, i piani per la qualificazione al Mondiale e l’importanza di selezionare con cura i giocatori, tra cui Francesco Acerbi e altri talenti emergenti. Gattuso sa che il cammino sarà impegnativo, ma è deciso a lasciare il segno.

Gattuso si presenta come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia, in conferenza stampa parla dei prossimi obiettivi della Nazionale, della qualificazione al Mondiale, delle sue idee di gioco e anche di Francesco Acerbi e dei giocatori che avrebbe intenzione di convocare. NUOVO COMMISSARIO TECNICO – Gennaro Gattuso si presenta in conferenza stampa con grande orgoglio ed emozione: «È un sogno che si avvera per me, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile, ma di facile nella vita non c’è nulla. Sia io che il mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, però c’è la consapevolezza di riuscire a fare un grandissimo lavoro. 🔗 Leggi su Inter-news.it