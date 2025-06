Italia ecco Gattuso | Non è vero che ci manca il talento Ho parlato con 35 giocatori ma non con Acerbi

Italia, ecco Gattuso: un viaggio emozionante verso il riscatto. Con la sua passione e determinazione, Rino si prepara a guidare la Nazionale in un percorso senza compromessi, puntando a riportare l’Italia ai Mondiali del 2026. Tra sfide e speranze, il calcio italiano si affida al suo spirito combattivo, convinto che il talento sia ancora nascosto dentro ognuno di noi. La strada è tracciata: ora tocca a lui scrivere il futuro.

Inizia l`era Rino Gattuso, con una missione chiara: riportare l`Italia ai Mondiali nel 2026. L`allenatore calabrese, tra le altre di Milan, Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: italia - gattuso - ecco - quot

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Gattuso sarà il nuovo CT dell'Italia Dopo Spalletti ci sarà la grinta di 'Ringhio' a guida la nazionale italiana con l'obiettivo di qualificarsi al prossimo Mondiale dopo troppi anni di attesa Vai su Facebook

Confermato tutto: su #Gattuso da tre-quatto giorni mai dubbi, gli altri candidati solo voci e suggestioni. Ci sarà #Prandelli ma non solo, ma intanto è probabile che bisognerà scegliere altri due ct fondamentali nelle prossime settimane. Vai su X

Difesa a 3, giovani, volti noti e Tonali leader: ecco come sarà l'Italia di Gattuso; Damiani: “Gattuso-Italia? Ecco perché è una buona scelta. Ma i giocatori…”; Italia, nasce l'era Gattuso: come giocherà, lo staff e gli uomini chiave.

Italia, Gravina: "Ecco perché abbiamo scelto Gattuso e cosa gli chiediamo" - Gabriele Gravina presenta Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana. Come scrive msn.com

LIVE Gattuso nuovo ct dell'Italia: alle 11 la conferenza con Buffon e Gravina - È il giorno della prima conferenza del nuovo commissario tecnico: presenti anche il capodelegazione Buffon e il presidente federale Gravina. Segnala gazzetta.it