Italia-Albania Ghribi Gsd | Eccellente incontro con il premier Edi Rama

L'incontro tra il ministro Ghribi e il premier Edi Rama ha messo in luce un'Albania vibrante, stabile e ricca di opportunità. A poche ore dall’Italia, questo Paese si presenta come una meta ideale per investimenti e collaborazioni, rafforzando un legame di amicizia e cooperazione che promette di aprire nuove prospettive per il sistema produttivo italiano. La porta dell’Albania è ormai spalancata: un’occasione da non perdere.

"A un'ora di volo dall'Italia c'è un Paese straordinario, stabile e sicuro. L'Albania è pronta ad accogliere le imprese italiane e penso che l'intero sistema produttivo e industriale italiano possa guardare con grande attenzione alla prospettiva di investimenti in Albania. Sono certo che le relazioni di grande amicizia italo-albanesi e il forte legame

Convocati Italia Under 17 per l’Europeo in Albania, 3 bianconeri chiamati da Favo: ecco i nomi dei ragazzi selezionati per l’importante competizione - L'Italia Under 17 si prepara per l'Europeo in Albania, con il Ct Favo che ha ufficializzato i convocati.

Albania, ok all'invio di irregolari. Piantedosi: "Per il rimpatrio qualcuno dovrà prima rientrare in Italia"