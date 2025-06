italia al vertice per il prezzo rc auto in ue nel 2023 secondo solo al regno unito

Nel 2023, l’Italia si conferma ai vertici dell’Unione Europea per il costo medio della RC auto, con una spesa di 286 euro, superata solo dal Regno Unito. Questo dato, evidenziato nella relazione Ivass 2024, riflette differenze legate a costi di riparazione e sistemi di risarcimento. Una realtà che sottolinea la necessità di ottimizzare le politiche assicurative nel nostro Paese, favorendo tariffe più eque per tutti gli automobilisti.

