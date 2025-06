Italia a Gattuso ecco dove possono andare Cannavaro e De Rossi

L’Italia apre un nuovo capitolo con Gennaro Gattuso in panchina, portando passione e determinazione. Ma chi guiderà i talenti azzurri come Cannavaro e De Rossi? Scopri le possibili destinazioni e le strategie che potrebbero plasmare il futuro del calcio italiano, puntando sulla crescita e sui giovani promettenti. La sfida è aperta: il nostro talento nazionale sarà protagonista di una rinascita tanto attesa.

L`Italia ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale al posto di Luciano Spalletti. L`ex allenatore di Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

