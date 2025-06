Issey Miyake e il suo plissè hanno ancora - per fortuna - molto da dire

Issey Miyake e il suo iconico plissè continuano a sorprendere e innovare, dimostrando che l'arte della piega non ha età né confini. Questo marchio di fabbrica, sottile ma potente, rappresenta più di un semplice dettaglio estetico: è un manifesto silenzioso di creatività, perfezione e avanguardia. E così, in un mondo che cambia rapidamente, la sua influenza rimane forte, ancora oggi, a testimoniare che il vero stile sa resistere nel tempo...

Issey Miyake è uno di quei brand di moda lontano dal mainstream. Lo conoscono bene gli addetti ai lavori, e qualche appassionato, ma per i più rimane un marchio di nicchia. Eppure c'è da sempre, e da sempre ha un'identità fortissima. Il suo motivo plissè, quella che con il tempo abbiamo imparato a conoscere e riconoscere come l'arte della plissettatura, è il suo marchio di fabbrica. Come fosse un logo senza esserlo. Manifesto silenzioso di un certo modo di vestire discreto, inconfondibile, a tratti architettonico, con quelle camicie, e quei pantaloni a fisarmonica, che nel tempo hanno trovato una nuova generazione di proseliti.

