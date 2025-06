Israele uccide il capo di Stato maggiore iraniano Mousavi Teheran colpisce un ospedale Netanyahu minaccia Khamenei

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici, con azioni militari e minacce che scuotono la regione. Dopo l’uccisione del capo di stato maggiore iraniano Mousavi, Teheran risponde colpendo un ospedale, mentre Netanyahu avverte Khamenei con dure parole. Intanto, Xi Jinping e Putin condannano le operazioni israeliane e pianificano incontri diplomatici per trovare una soluzione. Il futuro della stabilità mediorientale è in bilico, e il mondo osserva con apprensione.

Le frasi del ministro della Difesa israeliano contro Khamenei. Telefonata tra Xi jinping e Putin, che condannano le azioni israeliane. In programma un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano e gli omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna.

Possibile fuga di Khamenei in Russia: il ruolo di Mosca nello scenario iraniano - Una possibile fuga di Khamenei in Russia? Secondo fonti vicine all’opposizione iraniana, Mosca avrebbe avviato contatti con l’entourage della Guida Suprema, sollevando interrogativi sul ruolo di Putin nello scenario iraniano.

