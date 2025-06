Israele sotto attacco | missili iraniani colpiscono città e ospedali

Una mattinata di devastazione scuote Israele, colpita da un'ondata di missili iraniani che ha messo in allerta l'intera nazione. Con circa venti vettori lanciati verso città strategiche come Tel Aviv e il Negev, le conseguenze sono ancora in fase di valutazione. Il servizio di soccorso Magen David Adom si mobilita senza sosta, fronteggiando un’emergenza di proporzioni eccezionali. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo, mentre il mondo osserva con preoccupazione.

Un'ondata di missili balistici ha scosso Israele questa mattina, in uno degli attacchi più gravi degli ultimi anni. Circa una ventina di vettori sono stati lanciati dall' Iran, colpendo direttamente diverse località nel centro e nel sud del Paese, tra cui Tel Aviv, Holon, Ramat Gan e la regione del Negev. Il bilancio è ancora in evoluzione, ma il servizio di soccorso Magen David Adom ha già.

