Israele si attende che gli Usa entrino in guerra con Iran entro 24-48 ore

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un punto critico, con funzionari israeliani che prevedono un intervento imminente degli Stati Uniti entro le prossime 24-48 ore. La questione si fa sempre più urgente, sollevando interrogativi sul futuro della stabilità nella regione. In un clima di incertezza, il mondo resta in attesa di una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici globali: la partita è appena iniziata.

Funzionari israeliani hanno dichiarato al Times of Israel di aspettarsi che gli Stati Uniti prendano una decisione sull'adesione alla guerra contro l'Iran nelle prossime 24-48 ore, mentre un altro funzionario ha affermato: "Ci si aspetta che aderiscano, ma nessuno li spinge. Devono prendere la.

Trump valuta di entrare in guerra. Meloni: “L’obiettivo del G7 è che l’Iran non abbia l’atomica” - In un panorama internazionale già turbolento, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più intense.

Trump approva privatamente l'ingresso in guerra degli Stati Uniti al fianco d'Israele, ma attende prima di dare l'ordine finale nella speranza che l'Iran si arrenda per paura. Visto? Proprio come avevo detto. A petto dell'Iran, Israele è uno Stato debolissimo che, n Vai su Facebook

#Israele attende la risposta dell'#Iran all'attacco missilistico: “Siamo in guerra”. Chiuse le ambasciate in tutto il mondo. #Teheran issa la bandiera della vendetta. #Trump: “Eravamo informati dei piani di Israele” https://buff.ly/LGT5pJl Vai su X

Guerra Iran-Israele, Trump valuta un attacco al sito nucleare Fordo con le bunker buster (ma non vuole fallire; Israele aspetta Trump: verso una decisione entro 48 ore sull’Iran; GUERRA ISRAELE-IRAN: CI SARA’ L’ATTACCO STATUNITENSE? QUAL E’ L’OBIETTIVO ISRAELIANO E COME STA ANDANDO IL CONFLITTO?.

Perché si parla di un possibile intervento USA nella guerra tra Israele e Iran e cosa c’è da sapere - È una domanda a cui per ora Donald Trump non sa dare una risposta, ma lascia tutte ... Da fanpage.it

Iran, media: Israele aspetta decisione Trump entro 24-48 ore - Tel Aviv: "Avanti fino a 'missione compiuta". Scrive msn.com