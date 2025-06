Israele missili iraniani sull' ospedale Sokora di Beer Sheva | decine di feriti | Nethanyahu | Teheran pagherà | Katz | Khamenei non può continuare ad esistere vuole distruggerci

Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con attacchi missilistici che scuotono Beer Sheva e la conferma dell’IDF di aver colpito il reattore di Arak. La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica, con decine di vittime recenti. Intanto, Xi e Putin discutono di un cessate il fuoco, mentre gli italiani in Iran e Israele cercano vie di uscita sicure. In un contesto così complesso, la pace sembra ancora un obiettivo lontano, ma l’umanità non può perdere la speranza.

L'Idf conferma: colpito il reattore di Arak in Iran. Ancora morti a Gaza: almeno 69 nelle ultime 24 ore. Xi a Putin: una priorità il cessate il fuoco. Charter per gli italiani che lasciano Iran e Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, missili iraniani sull'ospedale Sokora di Beer Sheva: decine di feriti | Nethanyahu: Teheran pagherà | Katz: Khamenei non può continuare ad esistere, vuole distruggerci

In questa notizia si parla di: israele - missili - iraniani - ospedale

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

I missili dell’Iran sui civili israeliani: colpito l’ospedale di Soroka. Una raffica di 30 razzi iraniani è piovuta su Israele e tre di questi hanno colpito l’hinterland di Tel Aviv. Di Fiammetta Martegani Vai su Facebook

I missili dell’Iran sui civili israeliani: colpito l’ospedale di Soroka. Una raffica di 30 razzi iraniani è piovuta su Israele e tre di questi hanno colpito l’hinterland di Tel Aviv. Di Fiammetta Martegani Vai su X

Idf attacca il reattore di Arak, missile iraniano sull'ospedale Soroka a Beer Sheva; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Israele - Iran, le news. Telefonata Putin-Xi Jinping: “Forte condanna agli attacchi israeliani”.

Missili iraniani su Israele. Colpito un ospedale. Tel Aviv attacca il reattore di Arak. Ne... - Pioggia di missili nella notte in tutto Israele, dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato missili in arrivo dall'Iran. Come scrive msn.com

Idf, 30 missili iraniani su Israele, feriti a Ramat Gan e Holon - Secondo le valutazioni dell'Idf, l'Iran ha lanciato questa mattina circa 30 missili balistici verso Israele. Scrive ansa.it