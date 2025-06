Israele missili iraniani colpiscono l' ospedale Sokora di Beer Sheva | decine di feriti | Struttura evacuata per il rilascio di sostanze tossiche | Idf conferma | colpito il reattore di Arak in Iran

In uno scenario di tensione crescente nel Medio Oriente, Israele ha subito attacchi con missili iraniani che hanno colpito l'ospedale Sokora di Beer Sheva, causando decine di feriti e la evacuazione della struttura a causa di sostanze tossiche. Nel frattempo, l'IDF conferma il bombardamento del reattore di Arak in Iran. Khamenei rassicura: "Non ci arrenderemo mai", mentre un blitz hacker scuote la TV di Stato iraniana. Il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quale sarà il prossimo passo in questa escalation di conflitto.

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane".

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

Esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni. Media Usa:Trump approva piani di guerra; Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak.

Israele sotto attacco: missili iraniani colpiscono città e ospedali - Un'ondata di missili balistici ha scosso Israele questa mattina, in uno degli attacchi più gravi degli ultimi anni.

Medio Oriente Missile iraniano colpisce ospedale nel sud di Israele - Un missile lanciato dall'Iran ha colpito direttamente il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele.