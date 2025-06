Israele missile su un ospedale di Beer Sheva | Khamenei codardo L’Idf attacca il reattore di Arak | Pericolo nucleare

In un clima di tensione crescente, le ostilità tra Israele e Iran si intensificano con attacchi che colpiscono obiettivi civili e strategici. La recente serie di raid, tra cui il missile su un ospedale di Beer Sheva e l’attacco al reattore di Arak, sollevano interrogativi sulla stabilità regionale e sul rischio di escalation nucleare. La comunità internazionale si chiede: questa spirale di violenza potrà essere fermata?

La pioggia di proiettili su Israele, in risposta ai pesanti raid aerei in Iran e sul reattore di Arak, non si è interrotta nemmeno nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. A finire nel mirino di uno dei 30 missili lanciati dai Pasdaran è stato il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, che la Repubblica islamica nei comunicati ufficiali ha definito «struttura militare». Vetri rotti e fumo nero sono una costante nelle prime immagini diffuse online, i soccorsi israeliani parlano di almeno 60 feriti di cui 6 in gravi condizioni. Durissimo l’attacco del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha definito l’ Ayatollah Ali Khamenei «un codardo dittatore che si nasconde nelle profondità del bunker fortificato e spara colpi contro ospedali ed edifici residenziali in Israele». 🔗 Leggi su Open.online