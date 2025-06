Israele missile su ospedale | Khamenei codardo Raid dell’Idf sul reattore di Arak Teheran minaccia Trump | Lo attende una morte umiliante

La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi picchi, con attacchi e minacce che rischiano di innescare una crisi globale. Mentre Teheran avverte gli Stati Uniti di rimanere lontani dai suoi siti nucleari, il rischio di escalation sale vertiginosamente. In questo scenario instabile, la diplomazia sembra vacillare di fronte a un crescendo di provocazioni e scontri che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri della regione. La cautela è d’obbligo, ma le ferite aperte potrebbero aprire spirali irrefrenabili.

Nessuna descalation, almeno per ora, tra Israele e Iran. Almeno finchĂ© gli Stati Uniti minacciano di entrare nel conflitto attivamente e bombardare i siti nucleari della Repubblica islamica. Teheran, per bocca del viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi, ribadisce la sua rigida posizione per tentare di frenare Donald Trump: « Consigliamo agli Usa di restarne fuori. Altrimenti non avremo alternativa se non usare tutti i nostri mezzi per impartire una lezione agli aggressori, nessuna opzione è esclusa». Una postura che, re-interpretata dall’ex presidente Ebrahim Raisi, si è trasformata in minaccia personale contro il presidente americano: «Trump è atteso dalla vendetta della nazione iraniana. 🔗 Leggi su Open.online