Israele l' Iran colpisce ospedale Netanyahu | pagherete prezzo pesante

In un clima di tensione crescente, Israele promette che i tiranni di Teheran pagheranno un prezzo pesante per l'attacco all'ospedale Soroka di Beersheba. La rappresaglia iraniana, con una raffica di missili e devastanti esplosioni, testimonia l'intensificarsi del conflitto nella regione. La sfida tra le nazioni si fa sempre piĂą aspra, lasciando il mondo a guardare con apprensione cosa riserverĂ il futuro.

Roma, 19 giu. (askanews) - I "tiranni di Teheran pagheranno un prezzo pesante" ha annunciato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in risposta all'attacco iraniano all'ospedale Soroka di Beersheba, nel Sud del Paese, che secondo il ministero degli Esteri israeliano ha subito "ingenti danni". Nelle immagini, il fumo sopra la struttura colpita; l'Iran ha lanciato una nuova ondata di missili, violente esplosioni si sono verificate a Gerusalemme e Tel Aviv, e le sirene sono risuonate in diverse parti del Paese: decine di feriti negli attacchi, hanno fatto sapere fonti mediche israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net