Israele lancia raid aerei su Teheran evacuazione in corso

Tensione alle stelle tra Israele e Iran: le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto raid aerei su Teheran e dintorni, con esplosioni percepite nella capitale e a Karaj. Nel contempo, l'evacuazione di villaggi strategici come Arak e Khondab, prossimi a impianti nucleari, è in atto, sottolineando la gravità di una crisi che potrebbe sconvolgere l'intero Medio Oriente. La situazione resta in rapido sviluppo, lasciando il mondo in attesa di ulteriori dettagli.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver lanciato stanotte nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe, rendono noto i media dello Stato ebraico. Esplosioni sono state segnalate nella capitale iraniana e nella vicina città di Karaj, secondo fonti locali citate dall'emittente araba Al Jazeera. Le Idf hanno quindi chiesto su Telegram l' evacuazione dei villaggi iraniani di Arak e Khondab, situati vicino a impianti nucleari, annunciando imminenti attacchi su quelle zone. Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all'Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana.

