Israele-Iran Trump deciderà se entrare in guerra entro due settimane Ma la porta del dialogo resta aperta | Contatti costanti con Teheran

L’orizzonte geopolitico si fa sempre più incerto: tra minacce di guerra e speranze di dialogo, gli Stati Uniti e l’Iran sono ai ferri corti. Donald Trump deciderà nelle prossime due settimane se entrare in conflitto, ma il portavoce della Casa Bianca sottolinea che la porta del dialogo resta ancora aperta. La sfida è trovare un equilibrio tra tensione e diplomazia, perché il futuro della regione potrebbe dipendere da questa cruciale scelta.

Donald Trump deciderà nelle prossime due settimane se far entrare gli Stati Uniti in guerra contro l'Iran. Lo ha annunciato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, in un briefing con la stampa. Per il presidente americano, ha precisato Leavitt, c'è però ancora una possibilità «sostanziale» di negoziare con il regime degli ayatollah. «C'è una sostanziale chance di trattative che potrebbero o non potrebbero avvenire con l'Iran nel prossimo futuro. Prenderò una decisione nelle prossime due settimane », è la dichiarazione di Trump letta dalla portavoce della Casa Bianca.