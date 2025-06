Israele-Iran Tajani | Lavoriamo su charter per italiani che vogliono lasciare Teheran e Israele

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, Antonio Tajani si impegna a garantire la sicurezza dei nostri connazionali. Mentre le ostilità si intensificano con scambi di missili e razzi, il ministro degli Esteri annuncia iniziative concrete per facilitare l’uscita dall’area. L’obiettivo è offrire un percorso sicuro e rapido per italiani che desiderano lasciare Teheran e Tel Aviv, mettendo al primo posto la loro tutela e tranquillità .

Mentre continua lo scambio reciproco di missili e razzi tra Tel Aviv e Teheran, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è tornato a parlare della situazione in Iran a margine della riunione ministeriale per il 70esimo anniversario della Conferenza di Messina-Taormina.  “Stiamo lavorando per favorire l’uscita da Teheran e da Israele dei nostro connazionali che intendono lasciare questi Paesi”, ha dichiarato il vicepremier che ha poi precisato: “Stiamo organizzando dei voli charter, i primi partiranno dall’Egitto per lasciare Israele “, ha aggiunto, “vedremo se si potrĂ far partire anche qualche aereo da Amman, dalla Giordania “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Tajani: “Lavoriamo su charter per italiani che vogliono lasciare Teheran e Israele”

