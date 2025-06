Israele-Iran Russia | Intervento Usa passo estremamente pericoloso

L'intricato scacchiere del Medio Oriente si fa sempre più teso con l'avvertimento di Mosca agli Stati Uniti: un intervento militare in Israele-Iran rappresenterebbe un passo estremamente pericoloso, con conseguenze imprevedibili. La porta-voce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sottolineato come una mossa del genere potrebbe sconvolgere ulteriormente un'area già fragilissima. La situazione richiede attenzione e responsabilità, non impulsività.

Sul conflitto in corso tra Israele e Iran, la Russia avvisa gli Usa: “Vorremmo mettere in guardia Washington, in particolare contro un intervento militare nella situazione, che sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze negative davvero imprevedibili”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in una conferenza stampa a San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Russia: “Intervento Usa passo estremamente pericoloso”

In questa notizia si parla di: israele - iran - russia - intervento

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Trump continua nella sua strategia di mancanza di chiarezza sulla volontà di intervento nel conflitto tra Israele e Iran Vai su Facebook

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Israele-Iran, Russia: Intervento Usa sarebbe un passo estremamente pericoloso; Guerra: l’Iran colpisce ospedali e città, Israele risponde su Arak.

Israele: "Khamenei non può esistere". Ministro esteri Iran domani a Ginevra per colloqui con europei - Ministro esteri Israele: "Andremo avanti fino a missione compiuta" "Continueremo la nostra operazione in Iran" e "non ci fermeremo neanche per un minuto fin quando la missione non sarà stata complet ... Come scrive msn.com

Israele attacca il reattore di Arak. L'Iran colpisce un ospedale. Putin avverte Trump: "Non attacchi" | La diretta - Mosca e Pechino chiedono il cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre cresce il rischio di escalation. Segnala msn.com