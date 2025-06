Israele-Iran Putin e Xi condannano conflitto | cessare il fuoco

In un momento di grande tensione internazionale, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono confrontati per un'ora sull'escalation tra Israele e Iran, cercando di plasmare una risposta condivisa in un quadro globale complesso. La loro conversazione, al crocevia di conflitti regionali e strategie geopolitiche, rivela come i leader mondiali vadano oltre le rivalità per promuovere un possibile cessate il fuoco. La partita è aperta: il futuro del Medio Oriente dipende anche da questo dialogo cruciale.

Roma, 19 giu. (askanews) – E’ durata circa un’ora la conversazione odierna tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping ed è stata dedicata al nuovo fronte di guerra che si è aperto tra Israele e Iran, in una sciarada che vede due protagonisti della conflittuale politica mondiale – il numero uno di Mosca impelagato nella guerra ucraina e il capo di Pechino protagonista della guerra commerciale negli Usa – proporsi come elementi di moderazione, se non di mediazione. “Su reciproco accordo, il presidente della Federazione russa Vladimir Vladimirovic Putin ha appena parlato al telefono col presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping”, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov parlando coi giornalisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

