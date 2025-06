Israele-Iran Papa Leone XIV | E’ il momento di cercare insieme una soluzione

Il mondo attraversa momenti di grande incertezza, con tensioni che coinvolgono Israele, Iran e altre realtà globali. Papa Leone XIV, nel suo primo intervento dopo l’elezione, ha sottolineato l’importanza di cercare soluzioni condivise per un futuro di pace. La sua voce si leva come un appello a tutta l’umanità: è il momento di unire gli sforzi e trovare vie di dialogo, perché solo così possiamo sperare in un domani migliore.

Papa Leone XIV ha parlato con il Tg1 al termine della sua visita a sorpresa al Centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria. Per Prevost è la prima intervista dopo l’elezione a Pontefice dell’8 maggio scorso. L’attuale contesto mondiale è “veramente preoccupante. Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, però non è soltanto lì. Come ho detto ieri nell’udienza, vorrei rinnovare questo appello per la pace. Cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi e cercare attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Papa Leone XIV: “E’ il momento di cercare insieme una soluzione”

